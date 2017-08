Jean Michaël Seri wordt waarschijnlijk de nieuwe aanwinst van FC Barcelona. Volgens de Spaanse kant Sport zijn de Catalanen bereid de gelimiteerde transfersom van veertig miljoen euro te betalen voor de middenvelder van OGC Nice.

De 26-jarige Seri staat sinds de zomer van 2015 onder contract in het Zuiden van Frankrijk. In zijn geboorteland Ivoorkust speelde hij voor Africa Sports en ASEC Mimosas om vervolgens naar Portugal te vertrekken. Daar was hij actief bij FC Porto B en Paços de Ferreira. Namens OGC Nice speelde Seri 74 wedstrijden in de Franse Ligue 1. Daarin maakte hij tien treffers.

Geplaatst op 22 augustus 2017 om 20:12