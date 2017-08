De klok tikt voor Jordy Clasie nu zijn kansen op speeltijd bij Southampton met de dag kleiner worden. De middenvelder kan voor zijn plek vechten, maar neemt dan een risico met het oog op de lange termijn. De kans is groot dat hij het hele seizoen op de bank of de tribune doorbrengt, terwijl volgend jaar mogelijk een WK op het programma staat.

Clasie speelde zich ten tijde van zijn transfer van Feyenoord naar Southampton in de kijker van het Nederlands elftal. Anno augustus 2017 is er helemaal geen sprake meer van dat de middenvelder in beeld is bij Oranje. Op 7 oktober 2016 speelde hij voor het laatst bij de nationale ploeg in een WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland. Het betrof een invalbeurt van elf minuten.

De concurrentie op het middenveld van Oranje begint steeds meer toe te nemen. Zeker nu ook Donny van de Beek op de deur klopt. De Ajacied heeft zijn eerste uitnodiging voor een voorselectie op zak. Hij kan zowel controlerend als aanvallend goed uit de voeten.

Parallel aan de plek die Clasie inneemt bij Oranje staan zijn prestaties bij Southampton. De 26-jarige Haarlemmer kreeg vorig seizoen al minder speeltijd dan het seizoen ervoor. Na de zomerstop heeft hij nog geen competitieduel gespeeld. Zijn rol lijkt uitgespeeld. Zeker nu Southampton in de zomer met geld heeft gesmeten.

Dat was onder meer om Mario Lemina van Juventus over te kunnen nemen. The Saints betaalden twintig miljoen euro voor hem. Een bedrag dat weergeeft dat de club hem niet voor de breedte heeft gehaald. Lemina is min of meer voorbestemd om Clasie het hele seizoen buiten de basisopstelling te houden.

Zolang hij niet speelt bij Southampton, heeft de nieuwe bondscoach Dick Advocaat ook geen reden om hem op te roepen voor de nationale ploeg. En wat dat betreft vergt het een snel besluit van de speler: wil hij weg om elders weer in beeld te komen, of gaat hij liever de strijd aan met Lemina? Met de naderende transferdeadline wordt het een belangrijke periode voor Clasie.

Geplaatst op 23 augustus 2017 om 07:15