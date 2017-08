Borussia Dortmund kende onder Peter Bosz een uitstekende seizoensstart door op bezoek bij VfL Wolfsburg met 0-3 te winnen. Vijf redenen waarom de oefenmeester de hegemonie van Bayern München gaat doorbreken.

1. Dortmund is compleet gebleven Geruchten genoeg in Dortmund en omstreken. Of het nu Pierre-Emerick Aubameyang of Ousmane Dembélé betrof: interesse is er heel genoeg voor de spelers. Maar een echt belangrijke kracht is er nog niet vertrokken. Hoewel Dembélé vermoedelijk BVB wel achter zich zal laten, kan Bosz dat geld gebruiken voor een gerichte aankoop die hij nog écht nodig acht. Kan Bosz de belangrijkste transfertargets binnen boord houden?

2. De start is goed Ok: net als bij Ajax ging de voorbereiding nog zeker niet van harte van onder Bosz, maar de eerste competitiewedstrijd werd meteen royaal gewonnen. Waar de oefenmeester in Amsterdam de titel door een zeer zwakke seizoensstart in feite verspeelde, lijkt daar in Dortmund geen sprake van. Met Hertha BSC, Freiburg en FC Köln is het programma de komende duels nog relatief eenvoudig. Mocht er dus toch nog een keer vroeg een hapering in de machine komen, kan de individuele kwaliteit van Dortmund dat wellicht opvangen.

3. Bayern oogt minder dan de voorgaande jaren Niet alleen kende Der Recordmeister een bijzonder matige voorbereiding van het seizoen, ook verloor Carlo Ancelotti met Philipp Lahm en Xabi Alonso twee bijzonder belangrijke pionnen in zijn elftal. Bovendien lopen andere belangrijke krachten, zoals Franck Ribéry (34) en Arjen Robben (33), voorzichtig tegen het einde van hun Latijn. Tel daarbij op dat de verstandhouding met de Nederlandse buitenspeler momenteel niet optimaal lijkt en de conclusie dat Bayern minder is dan de laatste jaren lijkt terecht. Welke van de twee gestopte spelers gaat Bayern het meeste missen?

4. Talent te over onder Bosz Met Christian Pulisic en Dan-Axel Zagadou begon Bosz afgelopen seizoen met twee achttienjarige voetballers in de basis tegen VfL Wolfsburg. Met invaller Felix Passlack viel er bovendien nog een negentienjarige middenvelder in. Verder beschikt de voormalig Ajax-coach met Mahmoud Dahoud (21), Julian Weigl (21 - mits weer fit), Emre Mor (20) en Ousmane Dembélé (20 - mits hij blijft) over talenten die zich al ruimschoots bewezen hebben. En dan nog zijn er enkele onbekende spelers over, van wie ze veel verwachten in Dortmund (Alexander isak, Jacob Bruun Larsen). Keuze genoeg voor Bosz wat dat betreft.

Isak is een van de grote onbekende talenten, al is het nog de vraag of hij al klaar is voor het grote werk. 5. Nog nooit won een ploeg zes keer achter elkaar de Bundesliga Dus dat gaat Bayern München vast dit jaar dan ook niet lukken, toch? En als we de bookmakers mogen geloven, dan is na Bayern München de ploeg van Peter Bosz de grootste kanshebber op de titel. Hoewel de quotering dus nog wel in het voordeel is van de ploeg uit München, moet de Nederlandse oefenmeester met die wetenschap zien af rekenen.

Geplaatst op 23 augustus 2017 om 08:30