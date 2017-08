FC Barcelona zit in een moeilijke situatie. Na het vertrek van Neymar willen de transfers van diens vervangers Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé nog niet rondkomen. Tot overmaat van ramp lijkt ook Andrés Iniesta te vertrekken.

Dat melden de Spaanse media althans. De 34-jarige middenvelder twijfelt openlijk aan zijn toekomst en heeft opties genoeg om te vertrekken. Zijn vroegere maat Xavi ziet hem graag naar Qatar komen, David Villa hoopt hem naar New York City te halen, terwijl ook Pep Guardiola hem wil overtuigen naar Manchester te komen.

Mocht het inderdaad tot een transfer komen voor Iniesta is dat een hard gelag voor de Catalaanse fans - die juist grote namen eisen. Zij zijn overigens zeer ontevreden over het transferbeleid en zien president Josep Maria Bartomeu liever vandaag dan morgen vertrekken. Ook omdat Lionel Messi nog altijd geen nieuw contract heeft getekend in Camp Nou.

Geplaatst op 23 augustus 2017 om 08:00