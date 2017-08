Niemand zei van tevoren dat het een makkelijke klus zou worden voor Frank de Boer om de motor aan de praat te krijgen bij Crystal Palace. Van crisis is daarom nog geen sprake, maar een belangrijke week staat voor de oefenmeester op het programma. Daarin kan vertrouwen getankt worden in een bekerwedstrijd om daarna de eerste competitiezege te boeken.

De Boer kent een teleurstellende start met Crystal Palace in de Premier League. De eerste twee competitieduels werden verloren, van promovendus Huddersfield Town en kampioensuitdager Liverpool. Nog niets aan de hand zou je zeggen, maar het zou toch lekker zijn om de komende week twee zeges bij te schrijven.

Dat is zeker mogelijk voor de ploeg van De Boer. In de League Cup staat een wedstrijd tegen Ipswich Town op het programma. Die club is al enige tijd bezig in het Championship, het tweede Engelse niveau, en doet goed mee in de titelstrijd. Voor Crystal Palace moet het mogelijk zijn om de eerstedivisionist te verschalken.

Komend weekend staat een confrontatie met Swansea City op de rol. Swansea is net als Crystal Palace dit seizoen voorbestemd om tegen degradatie te vechten, dus moet De Boer de kans pakken om zijn concurrent uit te schakelen. De mix van nieuwe aanwinsten en ervaren krachten moet dan klaar zijn om de eerste zege van het seizoen te boeken.

Crystal Palace kan de twee overwinningen goed gebruiken om de zure smaak van de eerste twee duels weg te spoelen. En voor De Boer is het dus een mogelijkheid om korte metten te maken met de kritiek die nu al langzamerhand ontstaat.

De Boer verloor zijn laatste Serie A-duel met Internazionale en staat nu dus al drie competitiewedstrijden op rij droog. Als Swansea wordt verslagen, zal dat voor een bevrijdend gevoel zorgen.

Geplaatst op 23 augustus 2017 om 10:31