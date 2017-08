Kenneth Paal kreeg altijd al het stempel een groot talent te zijn. Maar in zijn jeugdjaren stond hij voornamelijk te boek als dynamische middenvelder. Nu maakt Paal furore als linksback, een plek die uitermate geschikt is voor zijn kwaliteiten.

Paal heeft namelijk iets vinnigs in zijn spel, de fysieke kwaliteiten die nodig zijn om de linkerflank te kunnen bestrijken. Bovendien heeft hij door zijn verleden als aanvaller het vermogen om ook aanvallend zijn steentje bij te dragen. Dat een transformatie van middenvelder naar verdediger voordelig kan uitpakken bewijzen talloze gevallen in het verleden.

Michael Reiziger is nog wel het meest toonaangevende voorbeeld waar Paal zich aan kan optrekken. Dichter bij de huidige Eredivisie zijn de backs van kampioen Feyenoord goede voorbeelden, want ook Ridgeciano Haps en Bart Nieuwkoop zijn van origine geen vleugelverdedigers.

Door het dramatische optreden van Joshua Brenet in de seizoensouverture tegen AZ is de status van Paal in een stroomversnelling geraakt. Hoewel in de voorbereiding al wel duidelijk werd dat trainer Phillip Cocu gecharmeerd is van de jongeling. De trainer schroomde dan ook niet om de wanprestatie van Brenet af te straffen met een wissel voor rust en Paal voor de leeuwen te gooien in een niet goed draaiend team.

De reactie van Paal in de voorbereiding op een vraag van Omroep Brabant was veelzeggend. Met een glimlach van oor tot oor gaf hij antwoord of de backpositie zijn nieuwe positie is. "Ik heb al een klein beetje ervaring op die positie en ik vind het ook helemaal niet erg om er te spelen. Ik denk dat ik me daar prima kan ontwikkelen, ook al ben ik van origine geen linksback."

Lange wachten Paal komt op 24 juni 1997 ter wereld in Arnhem. In de jeugd stond hij vrijwel altijd te boek als een van de grotere talenten op de Nederlandse jeugdvelden. In eerste instantie voor NEC, maar de club uit Nijmegen kan hem onmogelijk behouden. Meerdere clubs tonen belangstelling, maar de keuze van Paal valt op PSV. Daar begint hij in de C2, maar al snel wachten de hoogste teams.

Ondertussen maakt hij ook in de vertegenwoordigende teams furore, waardoor de naam van Paal rijzende is. Toch moet hij lang wachten op zijn debuut, mede doordat het middenveld van PSV overbevolkt is. Hoewel hij in 2014 al debuteert voor Jong PSV in de Jupiler League, maakt hij dit seizoen pas voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht. En dat als linksback, misschien wel de positie waarop Paal het verst kan komen.

