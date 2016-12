Of ze in Koeweit ook voetbal spelen? Jazeker! En niet onverdienstelijk ook. Kijk maar eens naar deze fantastische goal in het duel tussen Al Kuwait en Al Jahra, in de halve finale van de roemruchte Crown Prince Cup. Het voorbereidende werk is misschien wat merkwaardig, maar de afwerking is fenomenaal!

عبدالهادي خميس 0/1

. pic.twitter.com/QTtASsaNMP — نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) 21 december 2016

Geplaatst op 21 december 2016 om 22:15